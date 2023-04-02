У мережі з'явилося відео нібито штурму її квартири.

У Росії оголосили про затримання підозрюваного у вибуху в Санкт-Петербурзі, під час якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

За даними російських ЗМІ, у лютому 2022 року Дар'ю Т. двічі затримували під час антивоєнних мітингів. Джерела Telegram-каналу Baza повідомили, що слідчі розглядають і версію того, що вона могла не знати про вибуховий пристрій всередині статуетки. На їхню думку, бомбу активували за допомогою радіо сигналу.

Водночас Baza пише, що чоловіка дівчини вже розшукують - його підозрюють у співучасті у вибуху в кафе. Сам він на зустрічі не був присутній.

Відео дня

У Міністерстві охорони здоров'я Росії тим часом повідомляють, що кількість постраждалих від вибуху в кафе зросла до 30 осіб. Член Всесвітнього клубу петербуржців Володимир Дервенєв заявив, що серед них були журналістка Тетяна Любіна і організатор "Безсмертного полку" в Талліні Сергій Чаулін.

Вибух у Пітері - що відомо про вбивство Татарського

Сьогодні вдень стало відомо, що в "Street food bar" в Санкт-Петербурзі стався гучний вибух. У цей момент там проходила "сходка" фанатів російського пропагандиста Владлена Татарського.

Пізніше стало відомо, що воєнкор загинув. Деякі Telegram-канали повідомляли, що бар належав главі російської приватної військової компанії "Вагнер".

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Татарському вручила статуетку одна з учасниць зустрічі - саме в статуетці нібито була вибухівка.

Як відомо, Татарський активно підтримував війну в Україні і закликав руйнувати критичну інфраструктуру країни, щоб якомога більше українців вмирали "на операційних столах".

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