Прес-секретар російського диктатора заявив, що негайно поінформував про "вбивство" воєнкора Путіна.

Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков прокоментував ліквідацію російського пропагандиста Владлена Татарського, "вказавши пальцем" на Україну.

Він заявив, що до теракту, можливо, "причетний" київський режим й додав, що негайно поінформував свого "начальника" Путіна про інцидент, пише "Лентач".

"Росія зіткнулася з київським режимом. Це режим, який підтримує терористичні дії, режим, який стоїть за вбивством Дар'ї Дугіної, режим, який цілком можливо стоїть за вбивством Татарського", - заявив Пєсков.

Також прес-секретар Путіна аргументував, що саме з цієї причини Росія почала так звану "спецоперацію" в Україні. Він наплів росіянам, що Україна вбиває людей починаючи з 2014 року.

Росія висунула звинувачення Україні у справі Татарського

Російського пропагандиста Татарського ліквідували в неділю 2 квітня, під час його чергового виступу в одному з барів російського Пітера. Раніше у своїх зверненнях до росіян воєнкор не раз закликав до вбивства українців, кажучи, що "хо*ли повинні більше вмирати". Татарський підірвався через детонацію статуетки, яку йому вручили під час заходу. Пізніше СК РФ звинуватила в цій справі Дарину Терпєлову, уточнюючи, що вона могла не знати про свою роль "кілера". Вона перебуває під арештом.

Вже 3 квітня Національний антитерористичний комітет Росії заявив, що до "вбивства" Татарського "причетні" спецслужби України. Повідомляється, що вони нібито діяли у змові з особами, пов'язаними з Фондом російського опозиціонера Олексія Навального - його режим Путіна тримають за ґратами з лютого 2021 року.

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