Підписників каналу пропагандиста шокувала його публікація після ліквідації.

Вбитий російський пропагандист та українофоб Владлєн Татарський раптом "ожив" і шокував подякою диктатору Володимиру Путіну та "вагнерівським" ватажкам.

У вівторок, 4 квітня, в Телеграм-каналі Татарського з'явився "пост вдячності" і заява щодо продовження функціонування цієї Z-спільноти.

"Дякую головнокомандувачу Путіну В.В. за державну відзнаку. Дякую командирам ПВК "Вагнер" Пригожину Є.В., Уткіну Д.В., Трошеву О.М. за надану честь бути зарахованим до легендарної військової компанії. Друзі, оскільки багато з'явилося нових підписників. Було ухвалено рішення публікувати відео та пости Владлена, які не втратили своєї актуальності досі", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Закінчується дивна публікація пропагандистськими заявами про "перемогу". Хто автор - невідомо.

Ліквідація пропагандиста Татарського

2 квітня 2023 року в одному з кафе Санкт-Петербурга пролунав потужний вибух під час творчого вечора пропагандиста Владлєна Татарського. Він загинув на місці.

Здетонувала статуетка, яку принесла дівчина Дар'я Трєпова. Вже за кілька годин російські силовики заявили про затримання підозрюваної.

У Кремлі звинуватили в ліквідації пропагандиста Татарського Україну. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що за вбивством Татарського може стояти "київський режим".

Вчора Путін посмертно нагородив "орденом мужності" колаборанта і пропагандиста Владлєна Татарського. Водночас "Вагнер" офіційно назвав Татарського своїм найманцем.

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