Зазначається, що диктатор посмертно нагородив пропагандиста за сумлінне виконання професійних обов'язків.

Російський диктатор Володимир Путін посмертно нагородив "орденом мужності" колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна (Владлєна Татарського), вбитого під час його творчого вечора у Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє РБК з посиланням на указ Путіна, так званого "воєнкора" нагороджують "за мужність та відвагу, проявлені під час виконання професійного боргу".

Ліквідація Татарського - головні новини

2 квітня 2023 року в одному з кафе Санкт-Петербурга пролунав потужний вибух. під час творчого вечора пропагандиста Владлєна Татарського. Він загинув на місці.

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Вже за кілька годин російські силовики заявили про затримання підозрюваної. Повідомлялося, що дівчина на імʼя Дарʼя принесла на творчий вечір Татарського статуетку, яка згодом здетонувала.

У Кремлі все одно звинуватили в ліквідації пропагандиста Татарського Україну. Так, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що за вбивством Татарського може стояти "київський режим".

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