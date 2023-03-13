Подоляк обурився, оскільки кінопремія, яка нібито поза політикою, була вручена за маніфест Навального щодо російської політики.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вручення "Оскару" за документальний фільм про російського опозиціонера Олексія Навального.

"Якщо "Оскар" поза політикою, як ми маємо розуміти документальний маніфест Навального, де внутрішня російська політика переповнена? Якщо "Оскар" поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, чому ви постійно говорите про гуманізм та справедливість?" - Обурився Подоляк у Twitter.

"Оскар" за фільм Навального і скандал з виступом Зеленського

Як раніше повідомлялось, на щорічній церемонії нагородження премії "Оскар" вручили нагороду за найкращий документальний фільм. Її отримала документальна кінокартина "Навальний".

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Фільм розповідає про отруєння Навального в 2020 році. Також у фільмі можна побачити історію його затримання.

Довідка УНІАН: Минулого року після початку повномасштабної війни в Україні організатори "Оскара" не дозволили Зеленському звернутися до американців. Через це актор Шонн Пенн закликав бойкотувати церемонію. Цього року ситуація повторилась.

Американське видання Variety пояснило, що один із продюсерів "Оскара" Вілл Пекер виступив проти звернення Зеленського нібито через те, що війна в Україні привертає увагу лише тому, що гинуть люди з білим кольором шкіри.

Україна у відповідіть звинуватила в лицемірстві організаторів "Оскара" . Очільник МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що коли "Оскар" святкують із шиком і вручають статуетку фільму про війну, не можна ігнорувати жахи нинішньої війни в Україні, тому що це лицемірство.

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