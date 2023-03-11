Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав рішення членів Американської академії кіномистецтв "прикладом лицемірства".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко розкритикував організаторів кінопремії "Оскар" через відмову президентові України Володимиру Зеленському у виступі на церемонії вручення нагород.

У коментарі німецькому виданню BILD am SONNTAG Кулеба назвав рішення членів Американської академії кіномистецтв "прикладом лицемірства".

"Я думаю, що якщо фільм "На Західному фронті без змін" отримає "Оскар" за найкращий іноземний фільм, у той час, як президент Зеленський, який воює, веде країну, веде найбільшу війну в Європі із часів Другої світової війни, а не виступає на "Оскарі", ви не знайдете кращого прикладу лицемірства топ-менеджерів і продюсерів кіноіндустрії...", - сказав Кулеба.

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Він підкреслив, що коли "Оскар" святкують із шиком і вручають статуетку фільму про війну, не можна ігнорувати жахи нинішньої війни в Україні, тому що це лицемірство.

"Слова "смішно" недостатньо, щоб описати це лицемірство. Я не сумніваюся в якості фільму. Я просто кажу, хлопці, коли ви збираєтеся нагородити фільм про війну і не розумієте, що коли ви п'єте шампанське, одягнені в красиві сукні й діаманти, справжня військова історія відбувається тут і зараз, значить, з вами щось не так", - сказав Кулеба.

Відмова Зеленському у виступі на "Оскарі" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, минулого року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну організатори "Оскара" вирішили проігнорувати події у світі й не дозволили Зеленському звернутися до американців. Через це актор Шонн Пенн закликав бойкотувати церемонію вручення кінонагород. Цього року "Оскар" знову відмовився давати нашому президентові можливість виступити.

Днями американське видання Variety написало, що один із продюсерів "Оскара" Вілл Пекер відмовив Зеленському в його виступі нібито через те, що війна в Україні привертає увагу лише тому, що гинуть люди з білим кольором шкіри, а інші війни й конфлікти з небілими жертвами нібито ігноруються.

"Джерела кажуть, що Пекер висловив стурбованість тим, що Голлівуд приділяє увагу Україні тільки тому, що постраждалі від конфлікту - білі...", - пише Variety про расистську заяву Пекера. Сам Пекер відмовився від коментарів, відзначило видання й додало, що поки не відомо, чим була продиктована відмова в цьому році.

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