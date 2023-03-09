Кінопремія Оскар вже вдруге поспіль не дозволяє українському президенту розповісти американцям про війну.

Американська академія кіномистецтв другий рік поспіль відмовила президенту України Володимиру Зеленському в можливості звернутися до американської аудиторії в рамках церемонії "Оскар".

Як пише видання Variety, Зеленський хотів виступити в недільній телепередачі, але отримав відмову. Хоча в минулому році йому дозволили виступити на врученні премій "Греммі" і "Золотий глобус", а також на Каннському і Берлінському кінофестивалях.

Минулого року продюсер "Оскара" Вілл Пекер також відмовив Зеленському в його виступі.

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"Джерела кажуть, що Пакер висловив стурбованість тим, що Голлівуд приділяє увагу Україні тільки тому, що постраждалі від конфлікту — білі", – пише видання.

Ставлення Голлівуду до війни в Україні

Минулого року, коли повномасштабне вторгнення РФ в Україну тільки почалося, на церемонії "Оскар" організатори не дозволили Зеленському звернутися до американців. Через це актор Шонн Пенн закликав бойкотувати церемонію.

У листопаді Пенн вирішив віддати Зеленському свою статуетку "Оскар" як жест підтримки. Статуетку він пообіцяв забрати тільки після того, як закінчиться війна.

Ряд голлівудських зірок відкрито виступили на підтримку України. Зокрема слова підтримки на адресу українців висловила Жюльєтт Бінош. Оскароносна Анджеліна Джолі особисто відвідала Україну навесні минулого року.

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