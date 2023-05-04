Речник Кремль Дмитро Пєсков заявив, що нібито США стоять за ймовірною атакою безпілотниками на Кремль, яку Росія називає замахом на президента РФ Володимира Путіна. В Білому домі відкинули ці звинувачення, пише CNN.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі назвав "безглуздими" ці звинувачення.
Нагадаємо, Кремль стверджує, що рішення про атаку було ухвалено у Вашингтоні, а виконавцем став український уряд.
"Ми добре розуміємо, що рішення про такі дії і такі теракти приймаються не в Києві, а у Вашингтоні. І Київ уже виконує те, що йому наказано. Спроби відхреститися від цього і в Києві, і у Вашингтоні, звичайно, абсолютно смішні", – заявив Пєсков.
Нібито замах на Путіна - що відомо про атаку на Кремль
В ніч на середу, 3 травня, московський Кремль був атакований безпілотниками. В мережі спливли відео інциденту з кількох ракурсів.
У Путіна заявили, що за цією атакою нібито стоїть Україна, і назвали цей інцидент замахом на російського диктатора Володимира Путіна.
Україна заявила про свою непричетність до цієї атаки Президент України Володимир Зеленський акцентував, що метою України є звільнення власних територій і країна потерпає від нестачі боєприпасів.
Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи атаку, заявив, що Україна сама вирішує, як саме їй захищатися. В Держдепі також запевнили, що інцидент не матиме впливу на постачання військової допомоги.