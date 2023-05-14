Угорщина підтримує представлений Китаєм "мирний план". Петер Сіярто пояснив, чому.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відправився з візитом до Китаю, де планує обговорити критичні на сьогодні теми. Серед них - війна в Україні.

Зокрема, голова МЗС Угорщини повідомив, він підтримує представлений Китаєм "мирний план" і назвав дві причини, чому.

"У нашого сусіда триває війна, Європу охоплює воєнний психоз, тому миротворчі зусилля мають особливе значення, які необхідно постійно посилювати. Ми підтримуємо мирний план, запропонований Китаєм, з двох причин: з одного боку, тому що він стосується миру, а з іншого боку, тому що він існує. Нарешті щось, що стосується не продовження війни, а її припинення", - сказав Сіярто.

Угорський міністр також зазначив, що Будапешт не хоче, аби відносини між Європою та Китаєм зіпсувалися. "Ми бачимо Китай не як ризик, а як країну, співпраця з якою означає для нас величезні можливості", - наголосив Сіярто.

Міністр також переконаний, що економічне співробітництво між Європою і Китаєм "принесе користь усім", і назвав Угорщину "чудовим тому прикладом".

"Наша країна стала місцем зустрічі західноєвропейських і китайських інвестицій, які доповнюють одна одну. Ми чітко розуміємо: європейська автомобільна промисловість не зможе успішно перейти до епохи електрики без участі китайських постачальників. І якщо світ не може перевести транспорт на електричні бази, то про успіх у боротьбі зі зміною клімату мріяти просто соромно", - сказав Сіярто.

Війна в Україні - мирний план Китаю

Як повідомляв УНІАН, Китай попри свій офіційно заявлений нейтралітет стосовно російського вторгнення в Україну, здається, все ж більше політично схиляється до Москви. Про це, окрім критики Пекіном США і НАТО, свідчить і те, що перша за понад рік війни розмова між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом Володимиром Зеленським відбулася лише наприкінці березня цього року.

А раніше, 24 лютого 2023 року Китай представив свій "мирний план" щодо завершення війни в Україні. Ця ініціатива складається з 12 пунктів, але за своїм змістом вона більше спрямований на заморожування ситуації. Зокрема, китайський "план миру" не містить няіких згадок про "виведення російських військ" з території нашої держави.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи мирний план Китаю зазначив, що війна в Україні може закінчитися в будь-який момент, оскільки це "війна вибору" російського президента Володимира Путіна. Тобто Росія має припинити нападати на Україну та вивести свої війська. Натомість у Росії заявили, що підтримують китайську "мирну" ініціативу.

У лютому Високий представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель розкритикував пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні. На його думку, досягти миру можна на основі резолюції Генеральної асамблеї ООН та мирного плану президента України Володимира Зеленського. Пізніше в квітні Боррель порадив Китаю і Бразилії, які пропонують так звані мирні плани для України, спершу побачити своїми очима наслідки війни.

А нещодавно в травні Боррель зазначив, що Китай втратив можливість стати посередником у розв'язаній Росією війні проти України через те, що його озвучена "нейтральність" щодо цієї війни все ж мала більше проросійський ухил.

Вас також можуть зацікавити новини: