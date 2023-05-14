Зазначається, що захоплення неназваних російських прикордонних міст "дало б Києву важелі впливу в переговорах з Москвою".

Президент України Володимир Зеленський "за зачиненими дверима" пропонував завдавати ударів по території Російської Федерації та трубопроводу "Дружба". Про це пише Washington Post з посиланням на злиті в мережу дані Пентагону.

"За закритими дверима український лідер запропонував піти в більш сміливому напрямку – окупувати російські села, щоб отримати вплив на Москву, бомбити трубопровід, яким російська нафта перекачується в Угорщину, а також в приватному порядку хотіти ракет великої дальності для ураження цілей на території Росії, йдеться в секретних документах американської розвідки, в яких детально описуються контакти Зеленського з високопоставленими помічниками і воєначальниками", – йдеться в матеріал WP.

У злитих документах американського оборонного відомства зазначається, що пропозицію завдавати ударів по території РФ, одночасно перекидаючи українські сухопутні війська на ворожу територію, український лідер озвучив у січні. Захоплення неназваних російських прикордонних міст "дало б Києву важелі впливу в переговорах з Москвою".

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Крім того, на зустрічі з віце-прем'єром – міністром економіки України Юлією Свириденко Зеленський запропонував підірвати нафтопровід "Дружба", яким нафта транспортується до Угорщини.

"Зеленський підкреслив, що ... Україна повинна просто підірвати трубопровід і знищити, ймовірно, Угорську промисловість, що в значній мірі спирається на російську нафту", – йдеться в документі.

При цьому видання пише, що в тексті докладно описано розмову, де представники розвідки визнають, що Зеленський "висловлював гнів по відношенню до Угорщини і, отже, міг робити перебільшені погрози". Хоча Угорщина номінально є частиною західного альянсу, Орбан вважається найбільш дружньо налаштованим до Кремля європейським лідером.

Водночас представник адміністрації президента США Джо Байдена в коментарі WP заявив, що коментарі Зеленського не стануть причиною припинення надання ATACMS.

"Україна неодноразово зобов'язувалася відповідально і стратегічно застосовувати зброю, надану США, коли це необхідно для протидії російській агресії, і ми впевнені, що так буде і надалі", – сказав представник Пентагону.

Інший високопоставлений чиновник адміністрації президента США зазначив, що "Зеленський дотримав обіцянки, які він дав президенту Байдену, і ми не віримо, що це зміниться".

Війна в Україні: актуальні новини

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові серйозно готуються до контрнаступу. Водночас він не став деталізувати, коли почнеться операція, оскільки це "не допоможе Україні, а навпаки заважатиме".

Водночас українські захисники досягають успіхів на Бахмутському напрямку. За словами заступника міністра оборони Ганна Маляр, у передмісті Бахмута сили оборони просуваються на двох напрямках.

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