У середу може бути схвалена регуляція для країн-членів ЄС з метою втілення нових обмежувальних заходів.

Робота над 12-м пакетом санкцій проти Росії завершується. Обмежувальні заходи проти Росії будуть як персональними, так й економічними та секторальними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив на прес-конференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Високий представник ЄС уточнив, що буде, зокрема, запроваджено більше санкцій проти фізичних осіб, застосовано нові заборони на російський експорт, і серед іншого - заборону на російські алмази, ужорсточення верхньої межі цін на нафту для зменшення прибутків Росії, а також будуть запроваджені нові заходи проти обходу раніше запроваджених санкцій.

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Він сказав, що пропозиції щодо 12-го пакету санкцій повинні бути схвалені разом з регуляцією, необхідною для втілення цих санкцій.

За його словами, наразі завершується підготовка останніх деталей цього пакету, а потім має відбутися схвалення відповідних заходів і регуляції з керівними принципами для країн-членів ЄС із запровадження обмежувальних заходів.

Боррель підкреслив, що ця регуляція може бути схвалена у середу за спільною пропозицією від нього та Європейської Комісії до Ради ЄС.

Санкції проти Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 червня в Європейському Союзі погодили 11-й пакет антиросійських санкцій. З моменту ухвалення останнього пакету антиросійських санкцій ЄС вже минуло чотири місяці, і ця пауза вже викликала занепокоєння української влади.

У вересні стало відомо про початок підготовки до введення нового пакету санкцій проти Росії. Очікувалося, що Європа може нарешті передати на потреби України заморожені російські активи.

У жовтні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкрила подробиці про підготовку 12-го пакету санкцій. Зокрема, санкції передбачатимуть жорсткіші заходи щодо верхньої межі цін на нафту.

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