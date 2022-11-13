Депутат нічого не відповів, але й не видалив твіт.

Угорський депутат Ласло Тороцкаї зробив натяк на поділ України, вітаючи Польщу з Днем Незалежності. У МЗС закликали уряд Угорщини засудити дії Тороцкаї.

Тороцкаї виставив на своїй сторінці у Twitter спільне фото командувачів обох країн після захоплення Закарпаття у 1939 році, підписавши його: "Сьогодні День Незалежності Польщі. Боже, благослови Польщу! Зустрінемось знову на спільному польсько-угорському кордоні".

Після чого небайдужі користувачі поцікавилися у Тороцкаї, чи є він прихильником російської агресії проти України, метою якої є теж загарбання чужої території.

Відео дня

Депутат нічого не відповів, але й не видалив твіт, попри хвилю обурення, яку цей пост спровокував.

Речник МЗС України Олег Ніколенко закликав уряд Угорщини розібратися з Тороцкаї.

"Заклик угорського депутата Ласло Тороцкаї до перегляду державних кордонів є неприйнятним. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підважують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства", - написав Ніколенко у Facebook.

Позиція Угорщини щодо територіальної цілісності України

У розпал протестів на Майдані проросійський угорський прем'єр Віктор Орбан, що неодноразово відзначався своїми расистськими і ксенофобськими заявами, пропонував Варшаві захопити Україну. Про що в інтерв'ю ЗМІ розповів тодішній польський депутат Славомир Нітрас.

У Польщі Орбана тоді називали "гнилим фруктом", а Угорщину - небезпечною країною, що мріє про демонтаж повоєнного порядку. А радник глави ОП Михайло Подоляк називає Орбана "троянським конем", який прагне розвалу Євросоюзу.

Того ж року, 2014-го, до МЗС Польщі надійшов офіційний лист від Держдуми РФ про поділ України між Польщею, Угорщиною і Румунією.

Вже під час широкомасштабного вторгнення у 2022 році Путін звинуватив ці країни у нібито намірах напасти на Україну. Лише Угорщина відповіла, ухиляючись.

Наразі Орбан підтримує проросійський порядок денний, усіляко спекулюючи на темі війни і "могутності" російської армії.

Згідно з результатами останніх соцопитувань, 41% українців вважають Угорщину "ворожою" країною - на рівні з Білоруссю та Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: