У МЗС країни безпосередньо не спростували слова російського президента.

У Міністерстві закордонних справ Угорщини відповіли на заяви Путіна про те, що держава має територіальні претензії до України. Представники МЗС назвали такі заяви "неправильними", оскільки вони "поглиблюють конфлікт".

Як передає видання Index, у Міністерстві закордонних справ Угорщини дали наступний коментар: "Ми не вважаємо правильними заяви, що поглиблюють військовий конфлікт. Замість подібних заяв необхідно негайне припинення вогню і мирні переговори".

Коментар представників МЗС Угорщини засуджує слова Путіна. Але, з іншого боку, дипломати не спростували висловлювання російського президента безпосередньо. Вони нічого не сказали про відсутність претензій і повагу до міжнародно-визнаних кордонів України.

Відео дня

Заява Путіна про територіальні претензії сусідніх країн до України

Днями кремлівський диктатор зробив чергову заяву з прицілом на міжнародний скандал. За його словами, Польща, Угорщина та Румунія вважають частину території нашої держави своєю.

Офіційний Бухарест вже дав відповідь на це висловлювання: "Міністерство закордонних справ Румунії відкидає твердження, висловлені президентом Російської Федерації у промові з нагоди Дня народної єдності, які помилково наводять на думку про територіальні претензії Румунії до України".

Польща теж швидко відреагувала на заяву Путіна. У Варшаві звинуватили російського президента в поширенні дезінформації.

Угорщина відповіла пізніше всіх, а коментар Міністерства закордонних справ країни вийшов найбільш неоднозначним.

Вас также могут заинтересовать новости: