Крім заклику до НАТО не втручатись у війну в Україні, там ще заявили, що РФ напала на Україну через її ставлення до нацменшин.

Росія не становитиме загрози НАТО, якщо Альянс відмовиться від "втручання" у повномасштабну війну в Україні.

Про це заявив керівник адміністрації уряду Угорщини Гергей Гуйяш, передає Magyar Hirlap.

Зокрема глава адміністрації угорського уряду назвав неправильними заяви Польщі та країн Балтії про те, що в разі програшу України у повномасштабній війні з РФ російська загроза перекинеться на них. За його словами, НАТО за жодних умов не повинне дозволяти "втягнути себе провокаціями" у війну, і в такому разі РФ нібито не становитиме загрози для Альянсу.

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Гуйяш також зазначив, що Росія й Україна перебувають у становищі, з якого важко знайти вихід. Найкращим варіантом розв’язання конфлікту був би мир, але "шанси на мир низькі". Водночас РФ нібито має "таку перевагу", що "може оголосити перемогу практично в будь-який момент".

Представник угорського уряду запевнив, що Будапешт засуджує агресію, але не підтримує введення санкцій проти Росії, бо вони не відповідають його інтересам. При цьому він розкритикував Європу за те, що вона стала залежною від російської сировини, і водночас сказав, що відновлення торговельних зв’язків із РФ – в європейських інтересах.

А колишній міністр закордонних справ Угорщини Геза Єсенський заявив, що виправданням для вторгнення РФ в Україну стало ставлення останньої до національних меншин. Тепер же, за його словами, саме від дій Москви залежить завершення війни.

Як повідомляв УНІАН, серед європейських лідерів існує стурбованість, що Угорщина може підірвати політику єдності і безпеки ЄС в той час, коли Захід прагне впоратися з найбільшою військовою кризою в Європі з часів Другої світової війни.

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