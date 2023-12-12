Юрій Бланар заявив, що позитивно оцінив спроби проведення реформ.

Словаччина, яка виступала проти членства України в ЄС, вже готова підтримати старт переговори з Києвом на саміті 14-15 грудня в Брюсселі. Братислава й надалі не надаватиме тільки гуманітарну допомогу Україні.

"Оцінивши реформаторські зусилля у Києві, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради. Втім, попереду у нашого східного сусіда ще довгий і тернистий шлях, усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням", – заявив глава МЗС Словаччини Юрій Бланар за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

За його словами, потрібно зосередитися "на пошуку мирних рішень" і займатися відновленням України, щоб наблизити країну до членства в ЄС. При цьому в Братиславі відмовляються надавати Києву військову допомогу.

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"Водночас ми продовжимо надавати Україні гуманітарну підтримку, зокрема в питанні розмінування та підготовки енергетичної інфраструктури до зими, і в цьому вже були конкретні кроки", - підсумував дипломат.

Противники членства України в ЄС - останні новини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив категорично проти членства України в ЄС. За його словами, головною перешкодою тут є великий рівень корупції в Україні.

У свою чергу канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що чинний уряд країни не готове дати свою згоду на вступ України в ЄС.

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