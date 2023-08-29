Також він залишив образливі написи.

У німецькому місті Баден-Баден член муніципальної ради надряпав свастику і фразу "Fuck UA" на автомобілях з українськими номерами.

Як пише Spiegel, інциденти сталися у січні та березні цього року. Автомобілі були припарковані на громадській підземній парковці. Один з постраждалих написав заяву в поліцію.

Днями суд Баден-Бадена засудив члена муніципальної ради до виплати штрафу в розмірі 50 денних ставок "за використання символіки неконституційних організацій" і образу.

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При цьому все ще немає інформації про те, до якої фракції належить порушник. Влада заявила, що хоче прояснити, як вирок може відбитися на діяльності депутата міськради, а потім вже давати коментарі.

Ставлення німців до війни в Україні

Минулої осені було проведено опитування, яке продемонструвало, що велика частина молоді ФРН вважає Росію агресором у цій війні. Водночас кожен п'ятий сказав, що російського диктатора "провокувало" НАТО.

За даними зимового опитування, велика частина громадян ФРН виступає за дипломатичне припинення війни. При цьому 42% опитаних вважають, що українці повинні повернути всі окуповані території.

Навесні в "Альянсі українських організацій" в Німеччині повідомляли, що в Берліні українці стають жертвами злочинів частіше, ніж інші етнічні групи.

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