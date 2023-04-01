Поліцейська статистика вказує на небезпечну тенденцію в німецькому суспільстві.

Українці в Берліні стають жертвами злочинів частіше, ніж інші етнічні групи. Про це повідомляє "Альянс українських організацій" у Німеччині.

Відзначається, що депутат Берлінського парламенту Катрін Вален на прохання "Альянсу" зробила запит в поліцію щодо нападів на українців в Берліні. З отриманої відповіді стало відомо, що в період з 24 лютого 2022 року по березень 2023 року в столиці Німеччини було зареєстровано 3250 злочинів проти українців.

При цьому серед нападів з тілесними ушкодженнями – постраждалих українців в 2,5 рази більше, ніж представників інших груп. Однак не уточнюється, чи враховані в загальній статистиці самі німці, або мова йде тільки про етнічні меншини.

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"Поліція не надала інформацію, чи є ці напади політично вмотивовані, хоча за нашими данними у неї може бути ця інформація. Ми не знаємо цього, але маємо підстави вважати, що йдеться про злочини на грунті ненависті", – заявили в "Альянсі українських організацій".

Активісти обіцяють чинити тиск на владу Берліна та Німеччини для забезпечення більшої безпеки українців.

Українські біженці в Німеччині

Згідно з даними ООН, на кінець січня в Європі залишалося близько 4,8 млн українських біженців. Найбільше в Польщі - близько 1,5 млн. Німеччина на другому місці - майже 900 тисяч українських біженців.

Місцева влада в Німеччині стверджує, що вже вичерпала можливості для прийому нових українських біженців. Рядові німці, які погодилися прийняти у себе українців, теж незадоволені тим, що біженці залишаються у них так довго.

Тим часом експерти визнають, що українці врятували ринок праці в Німеччині. Вони взяли на себе багато непопулярних вакансій, на які не хотіли йти самі німці.

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