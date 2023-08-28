Французький лідер виключив можливість, що Париж візьме пряму участь у боях з РФ.

Франція не вступить у прямі бойові дії з Росією, адже прагне "уникати будь-якої ескалації українського конфлікту", заявив французький лідер Еммануель Макрон.

Раніше він також казав, що Путіна не можна віддати під суд до Гааги, якщо він залишиться єдиною людиною "при владі" у РФ, з якою можна буде говорити про "мир". З новою тезою про роль Франції у війні Макрон виступив на щорічній конференції послів 28 серпня, пише "Радіо Свобода".

Політик підкреслив, що Париж намагається уникати "будь-яких" загострень "конфлікту" в Україні й виключив можливість прямої участі Франції у протистоянні окупантам на полі бою.

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Разом з тим він підкреслив, що ЄС найбільше за інших підтримує Україну в гуманітарних питаннях, економічній допомозі та у постачанні зброї.

Окремо Макрон зазначив, що армія РФ ні за яким сценарієм не має здобути перемогу у війні з Україною.

ЗМІ дізналися, про що Макрон говорив про Путіна на 9 день війни

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, в чому полягала суть розмови лідера Франції Еммануеля Макрона й канцлера Німеччина Олафа Шольца на дев'ятий день повномасштабної війни в Україні. Йдеться про розмову, яку провели чиновники 4 березня 2022 року. Тоді вони обговорили свої враженні щодо намірів Путіна.

Інсайд розкрив журналіст Стефан Ламбі у своїй книзі "Надзвичайні ситуації. Управління під час війни". З огляду на розмову, політики вже тоді мали уявлення, що Путін - небезпечний та непередбачуваний для світу.

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