Зокрема, Росія передавала бойовикам зброю.

РФ використовує терористичні атаки на Ізраїль як частину війни проти України. Так, найманці ПВК "Вагнера" тренували бойовиків ХАМАСу і не тільки.

"Така інформація (про підготовку ПВК "Вагнера" бойовиків ХАМАСу, - ред.) є і не лише щодо "вагнерівців", а й щодо інших російських ПВК. "Вагнерівці" використовувалися як канали зв'язку, як канали для передачі інформації, для тренувань з передачі досвіду російсько-української війни. І те, як застосовуються, зокрема, безпілотники проти ізраїльської бронетехніки - це яскраве цьому підтвердження", - розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами представника ГУР, є підтверджена інформація про передачу Росією окремих зразків трофейних озброєнь, зокрема, стрілецької зброї бойовикам ХАМАСу, щоб звинуватити Україну у нібито продажі західного озброєння.

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"Але ці самі трофейні зразки були передані різними каналами ще до атаки ХАМАСу на Ізраїль. Думаю, що тут висновки можна зробити самостійно", - зазначив Юсов.

Він додав, що країна-агресорка активно використовує терористичні атаки на Ізраїль, а офіційні контакти Росії із ХАМАСом вже ні для кого не секрет, оскільки все це відбувається публічно. Російська пропаганда і офіційні особи відверто раділи тому, що відбувається в Ізраїлі.

"Були абсолютно безумні, місцями тупі інформаційно-психологічні операції проти України, які на цьому тлі намагалась проводити Росія. Вони провалились і засвідчили, що Москва була в процесі до факту останніх нападів", - підсумував представник ГУР.

ХАМАС та Росія

В той час, як цивілізований світ засудив атаку бойовиків на Ізраїль, Росія вирішила прийняти делегацію терористів ХАМАС на чолі з членом політбюро руху Абу Марзуком у Москві.

Навіть президент РФ Володимир Путін відкрито показав свою позицію, порівнявши Ізраїль з нацистською Німеччиною на тлі операції ЦАХАЛ та блокади Гази.

Представник правлячої ізраїльської партії "Лікуд" Амір Вайтман пригрозив Росії розплатою за її підтримку терористів. За його словами, ЦАХАЛ обов'язково переможе і тоді Ізраїль зробить так, щоб Україна перемогла, а РФ заплатила за свої слова і дії.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко заявляв, що , фінансування палестинських бойовиків відбувається з Катару, зброю постачає Іран, а Росія є головною "кришою" ХАМАС.

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