Їхня підготовка розпочнеться найближчим часом.

До Німеччини прибула перша група українських військових, які пройдуть навчання на бойових машинах піхоти Marder.

Українські захисники приземлилися в Кельні у четвер, 26 січня, повідомляє DW. Як дізналось агентство dpa з джерел в силах безпеки, підготовка військових має розпочатися найближчим часом.

Крім того, у Німеччині також планують навчити українських військових користуватися американськими БМП Bradley.

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Поставки БМП Marder та Bradley в Україну

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Київ запросив у Берліна серед іншого і бойові машини піхоти Marder. Влада Німеччини тільки на початку 2023 року погодилась передати ці БМП. Була анонсована поставка 40 машин.

Терміни поставки поки залишаються під питанням. Відомо лише, що це станеться у першому кварталі поточного року.

Новий пакет допомоги, до якого увійшли бронемашини Bradley, США оголосили 6 січня. Також Україна отримає самохідні гаубиці, бронетехніку, ракети "земля-повітря", протитранспортні міни та боєприпаси.

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