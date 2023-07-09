За даними Independent, фіксується щонайменше 3 випадки нападу акул на людину.

Біля узбережжя Лонг-Айленда (південь американського штату Нью-Йорк) фіксують аномальну активність тигрових акул: спостерігається близько 50 підводних хижаків, які збиваються у нетипові для свого виду зграї для полювання.

За останній тиждень зафіксовано кілька нападів акул на людей, тому пляжі вирішили екстренно закрити. Подробиці 8 липня повідомляє видання Independent.

За даними ЗМІ, спершу "жертвою" акули став 15-річний хлопець, який займався серфінгом біля узбережжя Фаєр-Айленду. Його вкусили за ногу.

На наступний день після інциденту місцева влада прийняла рішення закрити пляжі. Однак в цю ж добу акули здійснили напад ще двічі. В кожному з випадків хижаки покусали чоловіків, старших за 40 років.

Зазначається, що заборона купатися буде діяти на пляжах Лонг-Айленда доти, поки ці зони не вважатимуться безпечними: місцева влада вже інвестувала кошти у закупівлю додаткових безпілотників та плавзасобів, щоб вчасно помічати активність акул.

Наразі хижаків, яку створюють небезпеку біля узбережжя, ідентифікували як піщаних тигрових акул. Їхню зграю зафіксував патруль беспілотників, який перевіряв безпечність вод біля пляжу Роберта Мозеса.

За даними ЗМІ, було помічено близько 50 хижаків, які плавали біля берега великими зграями. Зазначається, що це нетипова поведінка для акул, адже частіше вони полюють наодинці, бачити їх у великій кількості разом - незвичний випадок.

Також повідомляється, що хоча в цьому випадку акули встигли напасати на трьох людей, зазвичай вчені оцінюють шанс стати жертвою цих хижаків як неймовірно низький - 1 до 3,7 мільйона.

В Єгипті акула з'їла росіянина та увійшла в історію

Нагадаємо, що у червні на узбережжі курортного міста Хургада (Єгипет) героїнею українських жартів стала акула - на очах у численних свідків вона напала на росіянина та з'їла його.

Це потішило націю, яка понад рік страждає через криваву війну, яку розв'язала Росія. На честь подвигу хижака у Києві запропонували встановити фонтан-пам’ятник "акулі-борцю з росіянами".

Також акула встигла увійти в історію Єгипту та стала частиною експозиції місцевого музею (після нападу на людину її вистежили та вбили єгипетські рибалки).

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