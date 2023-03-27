Однак поки невідомо, які саме санкції може ввести ЄС.

Якщо Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, то будуть наслідки. Євросоюз адаптується під ситуацію, що склалася, і готується до всіх сценаріїв.

Таку заяву зробив представник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано. Він повідомив у коментарі журналістам: "Як сказав високий представник ЄС, якщо це [розміщення ядерної зброї] трапиться — будуть наслідки".

Однак Стано не уточнив, які саме санкції введе Євросоюз. За його словами, до схвалення обмежень чиновники ЄС не можуть ділитися деталями.

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"Ми готові до всіх сценаріїв, і ми переглядаємо нашу готовність у міру того, як розгортаються події... Спочатку дуже важливо відкинути ці заяви і також почути, що скаже білоруська сторона, режим Лукашенка, який вже є співучасником цієї варварської протиправної агресії. Але, звичайно, це буде ескалацією, це створить загрозу для безпеки Європи і не залишиться без реакції країн-членів", — підсумував Стано.

Розміщення ядерної зброї в Білорусі: що відомо

Кремлівський диктатор Володимир Путін минулого тижня заявив про передачу Білорусі ОТРК "Іскандер". Для цього в РБ будується спеціальне сховище, яке планують здати в експлуатацію 1 липня.

Президент Росії сказав, що держава-агресор діє за прикладом США в плані розміщення ядерної зброї в інших країнах.

Європейські країни відреагували на плани РФ. У Німеччині звинуватили Росію в "ядерному залякуванні", а у Латвії назвали Білорусь черговим військовим округом держави-агресора. Євросоюз також пообіцяв відповісти санкціями.

Голова "Слуги народу" Давид Арахамія допустив можливість додаткової мобілізації в Україні на тлі погроз Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

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