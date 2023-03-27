Причиною перейматися стало повідомлення про розміщення ядерної зброї в Білорусі.

В Україні можуть провести додаткову мобілізацію. Як заявив голова "Слуги народу" Давід Арахамія в інтерв’ю SkyNews, причиною цього стала загроза з боку Білорусі.

Розміщення Росією тактичної ядерної зброї на території північного сусіда України, про що раніше заявляв Володимир Путін, може призвести до деескалації зі сторони Білорусі.

"Це може означати залучення більшої кількості людей до армії. Нам потрібно, принаймні, ще вісім бригад, щоб контролювати цю лінію фронту (кордон з Білоруссю — УНІАН.). Це більше тисячі кілометрів…", - сказав Арахамія.

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Але не варто панікувати завчасно. Голова "Слуги народу" сказав, що поки в українському вищому керівництві не вірять, що таке реально. Однак потрібно бути готовим до всього.

"Ми не віримо, що може статися, але ніхто не знає. Ми протягом цього року дізналися, що ніхто не знає, що може статися. Ніхто не вірив, що Росія може вторгнутися у такому масштабі, але вони зробили це", - додав Арахамія.

Ядерна зброя у Білорусі: що відомо

25 березня Володимир Путін заявив про підготовку у Білорусі сховища для ядерної зброї. Його будівництво планується завершити до початку липня. Президент Росія запевнив, що Москва це робить за прикладом США.

Німеччина та ще низка європейських країн у відповідь звинуватили Путіна у спробі "ядерного залякування". Зокрема Берлін нагадав про те, що Білорусь зобов'язалася бути вільною від ядерки.

В ЄС попередили, що застосують до Білорусі нові санкції, якщо на території країни буде розміщена ядерна зброя.

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