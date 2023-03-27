Офіційні особи закликали "зосередитися на дипломатичному рішенні".

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що ядерна війна не повинна бути розв'язана ні за яких обставин. Коментар з'явився на тлі недавніх погроз кремлівського диктатора Володимира Путіна.

На брифінгу речник МЗС КНР Мао Нін закликала "зосередитися на дипломатичному вирішенні" проблем. Вона також послалася на спільну заяву лідерів ядерних держав, зроблену 5 січня минулого року. У ній говорилося, що перемогти в ядерній війні неможливо.

Як сказала Мао Нін, "у заяві підкреслювалося, що слід уникати воєн між державами, що володіють ядерною зброєю, і знижувати стратегічні ризики". Дипломат закликала "всі сторони працювати разом" і "сприяти розрядці ситуації". Ніяких конкретних імен або держав в МЗС Китаю не згадали.

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Ядерні плани Росії

Путін 25 березня заявив про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Комплекс ОТРК "Іскандер" з'явиться на території РБ після будівництва відповідного сховища, яке мають завершити до 1 липня. Російський президент послався на дії США. Нібито РФ наслідує Штати в питанні розміщення ядерної зброї.

Європейські країни прокоментували заяву Путіна. В Німеччині звинуватили РФ у "ядерному залякуванні", а Латвія назвала Білорусь черговим військовим округом Росії.

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель теж відреагував на плани РФ. Він пригрозив державі-агресору новими санкціями.

У Білорусі пропагандисти зраділи появі в країні тактичної ядерної зброї. Вони заговорили про удари по Варшаві і Вільнюсу.

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