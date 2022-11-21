Іспанія надаватиме підтримку Україні у розслідуванні російських військових злочинів.

В Іспанії відкриється новий навчальний центр для бійців Збройних Сил України.

Прем'єр-міністр країни Педро Санчес на Парламентській асамблеї НАТО заявив, що навчальний центр в іспанському місті Толедо почне роботу вже в кінці листопада, повідомляє Guardian.

Іспанія також буде надавати підтримку Україні в розслідуванні російських військових злочинів: до слідства в найближчі тижні приєднаються іспанські правоохоронці.

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Навчання українських військових за кордоном

Європейський Союз виділив 16 мільйонів євро для місії з надання військової допомоги Україні, мета якої полягає в навчанні українських військових.

На початку вересня британське міністерство оборони заявило про розширення навчальної програми для українських новобранців, зокрема курс навчання триватиме з 3 до 5 тижнів.

Норвегія вирішила приєднатися до масштабних тренувань українських військових у Британії, а також Нова Зеландія відправила 120 інструкторів до Британії для підготовки українських військових.