Генератори вже на шляху до України.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосив про передання Україні п'яти груп генераторів і 30 машин швидкої допомоги.

Про це повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль.

"Подякував за символічний візит підтримки та передачу 30 машин швидкої допомоги. Вже невдовзі ці автівки будуть передані лікарям і допомагатимуть рятувати життя. Окреслили подальші кроки для вступу України до ЄС. Розраховуємо виконати всі рекомендації Єврокомісії та розпочати переговорний процес", - написав Шмигаль, додавши, що Україна очікує, що Іспанія, яка головуватиме в Раді ЄС з липня 2023 року, сприятиме цьому питанню.

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"Торкнулися теми негайного відновлення енергетичної інфраструктури. А також обговорили післявоєнну відбудову із залученням ЮНЕСКО для відновлення й збереження культурної спадщини України", - зазначив прем'єр.

У свою чергу Альбарес заявив, що генератори вже на шляху до України.

"Ми надаємо це на запит української сторони. З цим проханням до мене звернувся мій друг Дмитро Кулеба після останніх атак. Це обладнання допоможе підтримувати електрозабезпечення лікарень та інших об'єктів медицини", – сказав він на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

Потім Мадрид передасть Києву ще 14 генераторів, придбаних коштом Іспанського агентства співробітництва.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув з візитом до Києва. Він оголосив про великий пакет оборонної допомоги Києву, який складається з систем протиповітряної оборони Hawk, батареї зенітно-ракетного комплексу Aspide та іншого озброєння.

Як Іспанія допомагає Україні

Наприкінці літа Іспанія передала для України батарею ППО, броньовані машини та боєприпаси.

У вересні Іспанія надала для ЗСУ теплий одяг.

Також Іспанія взяла на лікування поранених бійців української армії.

Україна у жовтні отримала позашляховики від Іспанії.

13 жовтня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Іспанія передасть Україні чотири пускові установки HAWK для зміцнення протиповітряної оборони України.

Кілька днів тому міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес питання зміцнення обороноздатності України, а також анонсував новий пакет допомоги.

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