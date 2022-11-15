Кошти будуть спрямовані на фінансування надання країнами членами ЄС боєприпасів, військової техніки та на інші потреби, необхідні для функціонування місії з навчання українських військових.

Європейський Союз виділив 16 мільйонів євро для місії з надання військової допомоги Україні, мета якої полягає в навчанні українських військових.

Як зазначається в заяві Ради ЄС, яка розпочинає роботу місії з надання військової допомоги для продовження підтримки України проти російської агресивної війни, відповідні рішення ухвалені з урахуванням оперативних потреб України.

Зокрема, мета місії, офіційно створеної 17 Жовтня, – посилити військові спроможності Збройних сил України з метою захисту територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також для захисту цивільного населення.

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При цьому сьогодні Рада ЄС схвалила заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру на суму 16 мільйонів євро для підтримки нарощування потенціалу ЗСУ за участю місії з надання військової допомоги.

Гроші спрямують на фінансування надання країнами-членами ЄС боєприпасів, військової техніки та платформ для доставки летальної зброї, а також для транспортування, охорони, обслуговування та ремонту техніки, яка фінансується в рамках цієї допомоги.

Допомога Україні під час війни:

17 жовтня в Європейському Союзі схвалили виділення шостого траншу вартістю 500 млн євро на озброєння для України.

Шостий транш на суму 500 млн євро тепер збільшує загальну допомогу Євросоюзу для України в рамках Європейського фонду миру до 3,1 млрд євро. Але це без урахування допомоги, яку Україні надають окремо конкретні країни-члени Євросоюзу.

14 листопада 2022 року Україна отримала 8 мільярдів євро на військову допомогу від Євросоюзу та країн-членів.

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