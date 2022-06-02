Іспанський поштовий оператор Correos випустив марку "Іспанія з Україною".
Про це повідомляється в офіційному магазині оператора.
Вона виконана в кольорах українського прапора, а в центрі марки намальовано серце. У верхньому лівому кутку можна побачити напис "Іспанія з Україною", а також логотипи Correos і Укрпошти.
"Синій і жовтий кольори, які присутні на поштовій марці, присвяченій Україні, заповнили балкони та вулиці нашої країни на знак підтримки народу, що страждає від жорстоких наслідків війни", - йдеться в описі товару.
Розмір марки: 35х24,5 мм, поштова вартість - 1,75 євро (продається в упаковці по 5 штук). Тираж: 640 000 штук.
Компанія зазначає, що з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Іспанія продемонструвала солідарність з українцями. А Correos брала участь у відправці продуктів для допомоги Україні.
Раніше повідомлялося, що Poczta Polska обмеженим тиражем надрукувала марки з Володимиром Зеленським.
Як повідомляв УНІАН, у квітні "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Російський військовий корабель, йди...! Героям слава!".
Пізніше "Укрпошта" оголосила про випуск у травні нової поштової марки, присвяченій війні з Росією: "Російський військовий корабель ... все!". За 5 днів вдалося продати більше 3 мільйонів марок.
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