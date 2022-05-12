Ціна не спинила шалений попит.

Poczta Polska надрукувала марки із Володимиром Зеленським обмеженим тиражем.

Про це повідомляє депутат Краківської міськради Лукаш Вантух, який і став ініціатором створення марки.

Загалом виготовили 99 аркушів по 9 марок на кожному з них. Кожна з марок пронумерована та має QR-пoсилання.

Ціна однієї марки - 500 злотих, це близько 3,3 тисячі гривень.

"Вся сума йде на закупівлю гуманітарної допомоги для України", - зауважив краківський депутат.

Всі марки вдалося розпродати менш як за добу.

"Це не зайняло багато часу. Менше одного повного дня", - написав Вантух.

Цікаво, що одну з марок подарують президентові Володимиру Зеленському. Також оригінальну марку подарували Львову.

Також примітно, що також було відправлено листівку з цією маркою послу Росії в Польщі Сергію Андрєєву. Там написано "Доброго вечора, ми з України".

Як писав УНІАН, раніше на благодійному аукціоні від "Prozorro.Продажі" поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...!" продали за 5 млн грн.

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