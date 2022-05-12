Poczta Polska надрукувала марки із Володимиром Зеленським обмеженим тиражем.
Про це повідомляє депутат Краківської міськради Лукаш Вантух, який і став ініціатором створення марки.
Загалом виготовили 99 аркушів по 9 марок на кожному з них. Кожна з марок пронумерована та має QR-пoсилання.
Ціна однієї марки - 500 злотих, це близько 3,3 тисячі гривень.
"Вся сума йде на закупівлю гуманітарної допомоги для України", - зауважив краківський депутат.
Всі марки вдалося розпродати менш як за добу.
"Це не зайняло багато часу. Менше одного повного дня", - написав Вантух.
Цікаво, що одну з марок подарують президентові Володимиру Зеленському. Також оригінальну марку подарували Львову.
Також примітно, що також було відправлено листівку з цією маркою послу Росії в Польщі Сергію Андрєєву. Там написано "Доброго вечора, ми з України".
Як писав УНІАН, раніше на благодійному аукціоні від "Prozorro.Продажі" поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...!" продали за 5 млн грн.