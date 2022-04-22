Новий філателістичний аркуш включатиме й купони з зображенням першої марки з кораблем, тобто зафіксує дві знакові події.

"Укрпошта" оголосила про випуск нової поштової марки, присвяченої війні з Росією. Новий філателістичний витвір буде презентовано у травні.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Укрпошти".

"Історія українського героїзму твориться у нас на очах. І ми її хочемо зафіксувати у поштових марках. Тому у травні запрезентуємо новий філателістичний витвір як продовження попереднього випуску. Все почалося з фрази "Русскій воєнний корабль, іді …!", а закінчилося тим, що він справді пішов. Тож наступний аркуш матиме логічну назву - "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!", - зазначають в "Укрпошті".

Водночас повідомляється, що цей філателістичний аркуш включатиме й купони з зображенням першої марки з кораблем, тобто зафіксує дві знакові події. Згідно з повідомленням, загальний тираж складатиме 5 млн примірників з внутрішнім та міжнародним номіналами.

"Робитимемо все можливе, щоб їх вистачило усім охочим, й історичні марки попри ажіотаж викликали тільки гордість за власну країну та її героїв", - додали в "Укрпошті".

Марка "Русскій воєнний корабль": що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

20 квітня генеральний директор компанії Ігор Смілянський заявив, що "Укрпошта" припинила продаж марки. За його даними, було продано близько 700 тисяч марок, ще 100 тис. будуть виділені на інтернет-магазин компанії. Решта тиражу буде виділена на подарунки офіційним делегаціям, у музеї тощо.

Сьогодні, 22 квітня, на благодійному аукціоні від "Prozorro.Продажі" марку "Русскій воєнний корабль, іді ...!" продали за 5 млн грн. Гроші будуть передані на підтримку ЗСУ.

Довідка УНІАН. "Русскій воєнний корабль, іді ...!" - фраза, вимовлена українським морським піхотинцем у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення Росії в Україну, 24 лютого. Після цього вислів став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.

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