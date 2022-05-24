Додатково окупанти додрукували ще дві тисячі листівок з поштовим "штемпелем": "Денацифікація".

Проросійський маріонетковий "уряд" окупованого Донецька випустив поштову марку з палаючим заводом "Азовсталь" у Маріуполі за аналогією марки "Укрпошти" з палаючим крейсером "Москва".

Про це повідомляє інформаційне "агентство" бойовиків.

На поштовій марці терористи зобразили рашистський знак "Z" і фразу "Zакат нацизма". Знак "Z" перекреслює герб українського "Азову" на тлі розбомбленої "Азовсталі", на території якої кілька місяців тримали кругову оборону українські захисники.

Тираж марки, як стверджують, складає 10 тисяч екземплярів.

Додатково окупанти додрукували ще дві тисячі листівок з поштовим "штемпелем": "Денацифікація".

Марка окупаційної влади Донецька повторює випущену ще у квітні поштову марку Укрпошти "Русский военный корабль, ...", яка стала пророчою.

Вже наступного дня після її виходу стало відомо про потоплення того самого російського крейсера "Москва", щодо якого й була озвучена фраза прикордонника на Зміїному.

Наклад "Русский военный корабль,..." вийшов у кількості 1 млн штук, проте через попит екземплярів для всіх охочих з різних куточків світу не вистачило.

Гроші перерахували на потреби ЗСУ.

24 травня Укрпошта розпочала продаж нової марки з потопленою "Москвою". Одна людина наразі може купити 2 листа по 3 марки на 1 замовлення.

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