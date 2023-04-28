Наразі відомо про 23 загиблих.

Загиблі в Умані діти народилися в 2009, 2012 та 2021 роках, рік народження четвертої дитини встановлюється.

"Триває 14-та година рятувальної операції... Наразі маємо 23 загиблих, серед них четверо діточок... Попередньо, діти 2009, 2012 та 2021 років народження. Наразі теж невелике тіло вилучено, будемо знімати експертизні показники", - повідомив у відео голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За словами Табурця, зруйновано 27 із 46 квартир будинку. Він також уточнив, що наразі у лікарні перебуває 9 осіб, з яких троє - у стані середньої тяжкості.

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Ранкова атака по будинку в Умані

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, близько 04:00 російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

В Умані одна із ракет влучила у житловий дев'ятиповерховий будинок, внаслідок чого у ньому практично знищено цілий під'їзд. Як повідомлялося, 18 людей поранено, 9 з них перебувають у лікарні.

Станом на 19:00 відомо про 23 загиблих, четверо з яких - діти.

У місті оголосили триденну жалобу за загиблими.

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