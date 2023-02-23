Акції пройшли в німецькому Бонні та в столиці Великобританії.

Російським дипломатам у Європі нагадали, що вони представники країни, що розв'язала криваву війну в Україні. Активісти розмальовували паркани та ворота, а також зафарбовували дорогу в кольори українського прапора.

Так, в ніч на 22 лютого на зовнішній стороні огорожі, інформаційному стенді і поштовій скриньці Генерального консульства Росії в Бонні з'явилися "криваві" Z.

"Рішуче засуджуємо цей огидний акт вандалізму. На загальновизнаних нормах міжнародного права, вимагаємо ефективних заходів щодо встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до правопорушення", - заявили російські дипломати.

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Відзначається, що представники РФ поскаржилися в німецьку поліцію.

На інцидент відреагував глава СК РФ Олександр Бастрикін, який доручив з'ясувати всі обставини інциденту.

Крім того, у четвер, 23 лютого, вулицю Бейсуотер-роуд у Лондоні біля російського посольства залили синьою та жовтою фарбою, створивши прапор України на знак протесту проти дій Росії.

Зазначається, що перформанс організувала кампанія "Led by Donkeys". Її організатори приурочили акцію до першої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Завтра перша річниця імперіалістичного вторгнення Путіна в Україну. Всупереч твердженням російського диктатора і його апологетів, Україна є незалежною державою і народом, який має повне право на самовизначення. Існування величезного українського прапора біля його посольства в Лондоні буде служити йому нагадуванням про це", - йдеться в повідомленні.

Видання Sky News повідомило, що правоохоронці заарештували чотирьох осіб за пошкодження дорожнього полотна та перешкоджання руху на шосе.

Акції проти війни в Україні - що відомо

У грудні 2022 року в рамках арт-туру "Різдвяне світло для надії", всесвітньо відомий художник зі Швейцарії Геррі Хофштеттер подарував Україні світлове шоу, щоб принести українцям надію і світло в темні дні. Він протягом декількох днів підсвічував знакові будівлі в Києві.

22 лютого 2023 року в рамках арт-туру Хофштеттера, підсвітили українською символікою кілька видатних будівель у Львові.

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