В образливому ролику фігурує й президент України Володимир Зеленський.

Берлінський ресторан Gasthaus Krombach потрапив у гучний скандал через ганебну антиукраїнську рекламу. У ролику українського президента Володимира Зеленського та громадян називають "свинями", яким нібито потрібно припинити фінансово допомагати.

Ганебне рекламне відео стало резонансним у TikTok. Українці встигли "оцінити" такий "маркетинговий хід" коментарями під роликом.

"Втомилися годувати цих свиней. Час готувати рульку", - йдеться у рекламі.

Відео дня

У ролику фігурує обличчя українського президента на скарбничці в формі поросяти.

Після ганебної реклами рейтинг ресторану в Google різко знизився. Судячи із попередніх відгуків, персонал нерідко дозволяв собі упереджене та нацистське ставлення до гостей. За ніч тисячі українців залишили свої оцінки закладу.

"Говорять крізь зуби", "Найгірший заклад, у якому я була", "Вдячні за рекламу з українським президентом. Так низько падати – тільки ваш рівень", "Ви - ресторан, а не політолог", "У власників та маркетологів нема мізків", "Бажаю таку ж долю, як у сотні тисяч українців", "Ганьба", – пишуть користувачі у відгуках.

Подібний скандал в Німеччині

Це вже не перший скандал з рестораном, який оскандалився через війну в Україні. Восени 2022 року росіянка Альона Дірксен, яка є власницею ресторанну "Родіна" у німецькому Дрездені, стала широко відомою у Телеграм-спільнотах через свої скандальні відео щодо війни та російської агресії.

Зокрема, вона закликала російського диктатора Володимира Путіна бомбити німецький Дрезден, демонструючи мітинг українців. Згодом жінка розревілася, що рейтинг її ресторану стрімко падає через її заклики.

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