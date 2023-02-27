Наразі вивчають, чи є можливість знову надрукувати такий великий плакат і хто міг би це профінансувати.

40-річний громадянин України, який раніше розклеював по Німеччині Z-символи, знищив плакат із зображенням українських біженок у східнонімецькому Потсдамі.

Це сталося в ніч на неділю, 26 лютого, повідомляє SPIEGEL. Фільмуючи свої дії на камеру для подальшого поширення роликів в соцмережах, чоловік вирізав з плакату жіноче обличчя та приклеїв натомість власний плакат зі словами "України не існує. Написано кров'ю Донбасу".

Цієї ж ночі охоронець будмайданчика зміг запобігти двом спробам невідомих проникнути на будівництво. Утім зрештою вандал зміг потрапити на майданчик так, що охоронець його не помітив. Поки невідомо, чи хтось допомагав йому у цьому.

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Примітно, що не перший антиукраїнський жест цього чоловіка, який привернув увагу німецьких правоохоронців. Вже встановлено, що минулого тижня цей же чоловік прикріпив російський прапор і Z-символи (використовуються росіянам як символика підтримка війни проти України) до вежі старої будівлі місцевого парламенту. Розслідування цього інциденту проводить державна охорона. В серпні минулого року він же зрізав прапор України, який висів на будівельних риштуваннях на знак солідарності, і перебуває під слідством через цей вчинок.

Оскільки плакати пов’язані за сенсом, другий, непошкоджений, також вирішили зняти. Наразі вивчають, чи є можливість знову надрукувати такий великий плакат і хто міг би це профінансувати.

Лорд-мер Потсдама Майк Шуберт в соцмережах висловив обурення цим вчинком, заявивши, що "той, хто руйнує мистецтво, ... захищає війну Путіна проти України та знімає себе на відео, нападає на наш спосіб життя".

"Важливо, щоб органи безпеки швидко подали сигнал", – написав він.

Фотопроект Юлії Кран St. Javelin

St. Javelin – фотопроект художниці з Німеччини Юлії Кран, присвячений війні в Україні. В рамках проекту мисткиня робила портрети українок, що були вимушені залишити свої домівки через російську агресію, і брала короткі інтерв’ю, у яких вони розповідали свої історії.

За словами фотохудожниці, проект натхненний відомим зображенням "Мадонни з Джавеліном" – Марії, що тримає протинкову ракету Javelin, яку Україна отримала від західних партнерів і яка відіграла важливу роль на перших етапах оборони від російських загарбників.

Минулого тижня на місці реконструкції Потсдамської гарнізонної церкви було розгорнуто два 20-метрові плакати із фотографіями із серії Юлії Кран St. Javelin.

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