В Оксфордширі ввечері стався потужний вибух, після якого почалася масштабна пожежа.
За даними Sky News, інцидент стався на об'єкті водопровідної компанії Severn Trent Water. У мережі пишуть, що вибух стався відразу після удару блискавки, на місці вже працюють служби екстреної допомоги.
Поліція вважає, що блискавка вдарила в газові контейнери на заводі з переробки відходів поблизу селища Ярнтон, це призвело до великої пожежі. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Тим часом метеорологічна служба оголосила про грози і сильні дощі в Оксфордширі, місцевим жителям рекомендували залишатися в приміщеннях і закрити вікна.
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