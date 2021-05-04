У Великій Британії у житловому будинку стався вибух, внаслідок якого сім людей потрапили до лікарні.
Стан двох постраждалих - тяжкий, повідомляє ТСН.
Інцидент стався сьогодні вранці у графстві Кент. Там у двоповерховому будинку пролунав вибух, після чого одразу ж спалахнула пожежа.
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За словами сусідів, особливо гучних звуків не було, утім, вони відчули як струсонуло їхні будинки. Частину людей довелося евакуювати. Інших же попросили через задимленість не відчиняти вікон.
Причини вибуху офіційно наразі не озвучували. Утім, за словами свідків, найімовірніше усе сталося через витік газу.
Згодом у мережі з'явилось відео моменту вибуху.
May 4, 2021
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