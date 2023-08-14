Правоохоронці стверджують, що більшість відвідувачів ресторану кинулися шукати укриття, коли гроза наблизилася.

У Німеччині поблизу Штутгарта загинув чоловік від удару блискавки. Йому було 35 років і трагедія трапилася у пивному садку туристичного ресторану.

Як повідомляє DPA, ще дві людини зазнали поранень через блискавку. 11-річний хлопчик і 43-річна жінка потрапили у лікарню.

Ще двоє дітей отримали переляк і їм надали допомогу від шоку. За даними поліції, під час стихії вони перебували у велосипедному причепі.

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Правоохоронці стверджують, що більшість відвідувачів ресторану кинулися шукати укриття, а близько 15 осіб знайшли притулок у барі, коли гроза наблизилася, однак шестеро людей все ще сиділи за пивним столом під деревом, коли вдарила блискавка.

Удари блискавок: останні новини

Нагадаємо, на початку липня на Говерлі через удар блискавки загинули чоловік та 11-річна дитина. Також постраждала жінка, її у шоковому стані передали лікарям.

У червні в Фастівському районі Київської області блискавка влучила у приватний житловий будинок, спровокувавши пожежу.

Минулого літа повідомлялося, що в селі Демидів на Київщині удар блискавки викликав детонацію вибухового пристрою, внаслідок чого було зруйновано міст через річку Ірпінь. Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

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