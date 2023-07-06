Прибувши до місця події рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя.

На горі Говерла через влучання блискавки загинули двоє людей. 6 липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, в результаті влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років.

Як повідомила прес-служба ДСНС, до місця події одразу було направлено гірських рятувальників пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та смт. Ворохта.

Прибувши до місця події рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані було супроводжено до поста Заросляк іншими учасниками групи туристів і передано медикам. Загиблих рятувальники транспортують до поста Заросляк.

Інциденти з блискавкою в Україні - деталі

У Гатному Фастівського району Київщини блискавка влучила у житловий будинок. Через це зайнялася пожежа.

У селі Демидів під Києвом внаслідок удару блискавки, який викликав детонацію вибухового пристрою, було зруйновано міст через річку Ірпінь, рух транспорту неможливий, є загиблий і двоє поранених.

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