Від ударів блискавки загинули щонайменше 12 людей і 14 отримали поранення.

У східному індійському штаті Одіша під час грози відбулося понад 61 тисяча ударів блискавки за дві години, що привело до лисленних людських жертв.

Як повідомляє independent.co.uk, за даними Управління з ліквідації наслідків стихійних лих штату Одіша, було зафіксовано щонайменше 36 597 блискавок типу "хмара-хмара", а кількість ударів із хмари в землю - 25 753.

Від ударів блискавки загинули щонайменше 12 людей і 14 отримали поранення. Уряд штату оголосив про компенсацію в розмірі 400 000 рупій (4,8 тисяч доларів) для кожної з родин загиблих.

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Удари блискавки були спричинені активним циклоном над Бенгальською затокою. У той час як удари блискавки є досить поширеним явищем у східній частині Індії під час сезону мусонів, велика кількість ударів за один день була безпрецедентною.

Одіша в неділю зафіксувала понад 5300 ударів блискавки по всьому штату.

Водночас дослідження передбачають зростання смертоносних ударів блискавок до кінця цього століття через збільшення площі поверхні моря. Також потепління клімату призводить до більш екстремальних погодних умов, таких як грози, і, згідно з дослідженням, опублікованим Каліфорнійським університетом у 2015 році, з кожним підвищенням температури на 1°C частота ударів блискавок збільшується на 12 відсотків.

Інші катастрофи в Індії

На початку червня в індійському штаті Одіша відбулася масштабна аварія. – пасажирський потяг зіткнувся з грузовим, це зіткнення також стало причиною аварії другого пасажирського потяга. Внаслідок аварії сотні людей загинули та понад тисячу поранено. Ця залізнична аварія в Індії стала третьою за кількістю жертв за всю історію країни.

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