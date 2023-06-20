У Гатному Фастівського району Київщини блискавка влучила у житловий будинок. Через це зайнялася пожежа.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram, опублікувавши відео з місця події. Рятувальники вже гасять пожежу.
"Щойно в Гатному блискавка влучила в житловий будинок. Спалахнула пожежа. На місці поліція і ДСНС. Рятувальники завжди напоготові, втім звертаюсь до громадян. Вдома у вас завжди мають бути засоби пожежогасіння", – написав він.
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Крім того, днями в Києві чоловік накинувся на поліцейських із ножем. Сталося це в комендантську годину. Порушник йшов посеред проїзної частин і побачивши поліцейський автомобіль почав кидатися на правоохоронців. Його затримали.
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