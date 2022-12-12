На думку президента Анджея Дуди, Євросоюз повинен виділити фінанси на утримання біженців.

Число біженців з України до Польщі та Німеччини зросте цієї зими. Обидві країни повинні звернутися до Європейського Союзу за фінансовою допомогою в цьому питанні.

Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю виданню The Guardian. На його думку, Євросоюз повинен видати кошти Польщі та Німеччині на утримання українських біженців. Як заявив голова держави, на згадані країни припадає найбільша частина людей, які виїжджають з України у зв'язку зі збройною російською агресією.

"Я вважаю, що ми повинні звернутися до європейської спільноти, щоб була фінансова підтримка для наших країн, які несуть особливий тягар у зв'язку з прийомом біженців з України", — заявив Дуда.

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Українські біженці в Європі: остання інформація

Станом на 30 листопада в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців зареєстрували 4,5 мільйонів українських біженців у Європі. Багато з них виїхали в сусідні країни — Польщу, Чехію, Угорщину і так далі.

Як повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний з посиланням на офіційне дослідження, у 2022 році українці витрачали за кордоном $2 мільярди. Це втричі більше порівняно з 2021-м.

У Польщі змінили правила проживання для біженців. З березня 2023 року їх перебування в колективних установах розміщення стане платним.

На території Чехії роботу знайшли 100 тисяч українських біженців. Це майже кожен п'ятий власник тимчасової візи.

За даними The Times у Великобританії різко зросла кількість бездомних біженців з України. Це пов'язано із закінченням урядової програми "Будинки для України".

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