Число біженців з України до Польщі та Німеччини зросте цієї зими. Обидві країни повинні звернутися до Європейського Союзу за фінансовою допомогою в цьому питанні.
Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю виданню The Guardian. На його думку, Євросоюз повинен видати кошти Польщі та Німеччині на утримання українських біженців. Як заявив голова держави, на згадані країни припадає найбільша частина людей, які виїжджають з України у зв'язку зі збройною російською агресією.
"Я вважаю, що ми повинні звернутися до європейської спільноти, щоб була фінансова підтримка для наших країн, які несуть особливий тягар у зв'язку з прийомом біженців з України", — заявив Дуда.
Українські біженці в Європі: остання інформація
Станом на 30 листопада в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців зареєстрували 4,5 мільйонів українських біженців у Європі. Багато з них виїхали в сусідні країни — Польщу, Чехію, Угорщину і так далі.
Як повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний з посиланням на офіційне дослідження, у 2022 році українці витрачали за кордоном $2 мільярди. Це втричі більше порівняно з 2021-м.
У Польщі змінили правила проживання для біженців. З березня 2023 року їх перебування в колективних установах розміщення стане платним.
На території Чехії роботу знайшли 100 тисяч українських біженців. Це майже кожен п'ятий власник тимчасової візи.
За даними The Times у Великобританії різко зросла кількість бездомних біженців з України. Це пов'язано із закінченням урядової програми "Будинки для України".