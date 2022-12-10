Наголошується, що завдяки внеску українських мігрантів ВВП, наприклад, в Естонії, Польщі та Чехії у 2026 році буде на 2,2-2,3% більшим, ніж у сценарії без міграції.

Витрати українців за кордоном у 2022 році досягли $2 млрд на місяць – утричі більше порівняно з попереднім роком.

Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний із посиланням на дослідження НБУ економічних наслідків для Європи однією з найбільших міграційних хвиль, що незабаром буде опубліковано.

"Українські мігранти підтримують економіку європейських країн – такий для багатьох неочевидний висновок ми зробили завдяки дослідженню фахівців нашого аналітичного підрозділу", - зазначив Пишний.

Відео дня

За його словами, внаслідок видатків та працевлаштування українських громадян за кордоном європейська економіка отримує позитивний фіскальний ефект та позитивний вплив у довгостроковій перспективі.

Голова НБУ зазначив, що витрати українців за кордоном забезпечуються накопиченими заощадженнями в українських банках, трудовими доходами в Україні та країнах свого перебування, а також одержаною соціальною допомогою.

Пишний уточнив, що розрахунки фахівців НБУ на основі досліджень МВФ та різних опитувань свідчать, що завдяки внеску українських мігрантів ВВП, наприклад, в Естонії, Польщі та Чехії у 2026 році буде на 2,2-2,3% більшим, ніж у сценарії без міграції.

"Від початку повномасштабної війни українці в Польщі заплатили 10 млрд злотих (близько 2.4 млрд дол.) податків, що суттєво перевищує обсяги наданої допомоги", – навів ще одні дані із дослідження Пишний.

Глава НБУ вважає необґрунтованими побоювання та негативні прогнози впливу багатомільйонного потоку мігрантів з України, оскільки вони не враховували чинника активної позиції українського народу.

"Наші громадяни беруть ініціативу в свої руки, швидко інтегруються в суспільство, знаходять роботу, платять податки країнам, які їх прихистили, та витрачають зароблені кошти", – зазначив Пишний.

За його словами, у дослідженні представлені цікаві дані щодо міждержавного розподілу витрат у торговельних мережах та зняття готівки за кордоном з карток українських банків.

Українці за кордоном: що відомо

Станом на 30 листопада 2022 року за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українських біженців були зареєстровані за різними схемами захисту в країнах Європи, багато з них у країнах ЄС, які межують з Україною – Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.

Повідомлялося, що Європейська комісія продовжить ще на один рік правила приймання та надання захисту українським біженцям. Правила будуть продовжені до березня 2024 року. Рішення ухвалить ЄК, а окреме рішення країн-членів ЄС в цьому випадку не потрібно.

Агентство Reuters повідомляло, що в країнах Східної Європи готуються до відкриття центрів з прийому українських біженців. Нову хвилю біженців очікують через зимові холоди та атаки росіян на об'єкти енергетики.

Так, лише у Словаччині орієнтовно очікують до 700 тис. українців протягом трьох місяців через низькі температури та війну.

30 листопада 2022 року прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що для українських біженців змінюються умови прийому в його країні. Так, з березня 2023 року їх проживання в колективних установах розміщення стане платним.

Також за даними уряду, станом на 14 листопада до Великої Британії за українською візою прибуло близько 144 600 осіб. Понад 105 000 людей прибули за програмою "Будинки для України". Українським біженцям дозволено три роки перебувати у Великобританії, працювати і мати доступ до державних послуг.

У серпні повідомлялося, що в Британії понад 40% українських біженців змогли влаштуватися на роботу.

Вас також можуть зацікавити новини: