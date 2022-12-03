Більшість українців, які зараз приїжджають і працюють в Чехії – це вихідці з Центральної та Південно-Східної частини України.

Кількість працюючих українців в Чехії росте щомісяця: офіційно в країні працевлаштовано майже 100 тисяч українських біженців.

У червні їх було близько 68 тис., у вересні - 89 тис., а до кінця жовтня - за даними Міністерства праці та соціальних справ Чехії – понад 98 тис. Це майже кожен 5-тий власник візи тимчасового захисту. З початку війни біженці з України отримали у Чехії понад 460 тисяч таких віз. Серед їх власників, які знайшли роботу, близько трьох чвертей становлять жінки.

Експерти міграційної платформи EWL проаналізували, що Чехія продовжує реєструвати стабільний потік новоприбулих, але з березня 2022 року він трохи скоротився. Більшість українців, які зараз приїжджають і працюють в Чехії – це вихідці з Центральної та Південно-Східної частини України. За даними Агентства ООН у справах біженців, 47% біженців, які в’їжджають до країни, – жінки та 33% – діти.

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Серед затребуваних професій та актуальних вакансій в Чехії зараз - працівник з виробництва запчастин для автомобілів. У Чехії розташовані заводи багатьох міжнародних брендів, тому є широкий вибір професій у цій галузі. Також багато вакансій "працівник комплектації продукції" на складах та в сфері логістики (збір деталей кондиціонерів, вентиляторів і кондиціонерів для автомобілів або комплектувати товари).

Заробітні плати в Чехії залежать від регіону та сфери діяльності. Всередньому тут можна отримати 18 000 - 35 000 крон на місяць (близько 28,50 – 55,6 тис. грн).

Виплати українським біженцям у Чехії

Через те, що значна кількість біженців залишається в країні, Чехія готує законопроєкт LexUkraine III, за яким планується розробка механізму продовження віз тимчасового захисту до 31 березня 2024 року і терміну соціальних виплат.

Сьогодні на виплату першої допомоги в 5 000 крон (майже 8 тис. грн.), мають право всі українські біженці, які прибувають в Чехії, без будь-яких додаткових умов (потрібна лише віза тимчасового захисту). Щоб отримувати таку ж суму наступні п'ять місяців, заявник повинен довести своє складне матеріальне становище – вважатися безробітним, не мати у Чехії житла, тощо. На 7-й місяць її розмір зменшується до 4 620 крон (7,3 тис.грн.) - її розмір відповідає прожитковому мінімуму. Дітям до 18 років виплачують 3 320 крон (5,3 тис.грн).

За словами глави МВС Чехії Віта Ракушана, на даний момент в Чехії знаходиться приблизно від 355 до 390 тисяч біженців з України. При цьому з початку війни біженці з України отримали у Чехії понад 460 тисяч віз тимчасового захисту. Майже 60 тис. дітей було зараховано до чеських шкіл у 2022-23 навчальному році, що свідчить про те, що багато українських сімей залишаються в Чехії як біженці.

Українські біженці, які мають тимчасовий захист в ЄС, але повернулися додому, можуть приїхати в країни Євросоюзу, щоб перезимувати.

Згідно з дослідженням, 82% українських біженців не мали досвіду роботи в Польщі до повномасштабного вторгнення РФ, 89% ніколи не працювали в Чехії, а також 83% - в Румунії.