На кордоні з Білоруссю, як і раніше, небезпечно, кажуть урядовці європейських країн.

Після появи тисяч найманців ПВК "Вагнера" в Білорусі сусідні Литва та Польща вжили додаткових безпекових заходів.

Як пише литовський мовник LRT, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що присутність російських найманців ЧВК "Вагнер" у Білорусі є серйозною загрозою. Він наголосив, що можливі провокації "вагнерівців" проти Литви, Польщі та Латвії.

"З перших же повідомлень про те, що в Білорусі можуть розгорнути ПВК "Вагнера", я відразу сказав, що ми не можемо відкидати загрозу", – сказав литовський президент.

Відео дня

Науседа додав, що після спроби заколоту "Вагнера" у РФ Литва вжила додаткових заходів, і наголосив, що в разі провокацій на допомогу прикордонникам можуть прийти Збройні сили Литви.

Уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарінь днем раніше повідомляв, що "на кордоні з Білоруссю, як і раніше, небезпечно".

"Польські патрулі зазнають нападів з боку агресивних іноземців. Щодня офіцери та солдати зазнають агресії", – зазначив він, коментуючи повідомлення прикордонників про чергову спробу проникнення іноземців через білорусько-польський кордон.

В п’ятницю, 28 липня, польське командування показала солдатів із снайперською зброєю на тлі загородження на польсько-білоруському кордоні.

"Вечірня прогулянка на свіжому повітрі – для здоров'я. Снайпери – майстри розвідки, навігації, роботи зі зброєю. Їх характерні впевненість у собі, терпіння", – написали під фото.

Ситуація на кордонах Білорусі - це треба знати

Варшава неодноразово звинувачували Мінськ у ескалації напруженості на кордоні та організації потоків нелегальних мігрантів.

Після появи в Білорусії найманців ПВК "Вагнер" польська влада вирішила посилити свої східні кордони. До аналогічних дій вдаються й інші країни. В литовському уряді зазначали, що через ризик можливих провокацій з боку терористів кордон з Білоруссю може бути повністю закритий.

Вас також можуть зацікавити новини: