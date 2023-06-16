Зазначається, що ледь не щодня в бік польських прикордонників летить каміння.

Представники польської прикордонної служби заявили, що по них стріляли з боку Білорусі та поцілили в автомобіль. Інцидент стався кілька днів тому.

Як пише RMF24, хто саме відкрив вогонь і з чого стріляли – достеменно невідомо. Керівник загону, який потрапив під обстріл, доповів про інцидент у польському Сеймі.

Полковник прикордонної служби Аркадіуш Тивонюк заявив, що може лише припускати, з чого стріляли, проте "швидкість і кінетична енергія були значними".

"Не знаю, чи стріляли з якоїсь пневматичної зброї, але предмет пройшов через бокове скло автомобіля, вилетів з іншого боку і розбив ще одне вікно. Наголошую, що в транспортному засобі перебували двоє офіцерів, що також загрожувало їхньому життю та здоров'ю", – додав він.

Крім того, за словами Тивонюка, ледь не щодня в бік польських прикордонників летить каміння.

Видання зазначає, що від початку 2023 року польські прикордонники зафіксували понад 12 тисяч спроб незаконного перетину державного кордону з боку Білорусі. Порушники – громадяни третіх країн, які намагаються потрапити з Білорусі до країн ЄС. Переважно, це громадяни Афганістану, Сирії, Іраку, Ємену та Сомалі.

Ситуація в Білорусі

У Білорусі прийняли законопроект, який дозволить правоохоронцям заводити кримінальні справи проти померлих людей. Йдеться про статті про злочини, які не мають терміну давності. До таких належать, до прикладу, підготовка або ведення агресивної війни, тероризм, геноцид, екоцид, порушення законів і звичаїв війни. При цьому представляти інтереси померлих в суді будуть їхні родичі.

Тим часом поблизу кордону з Україною в Білорусі почали зводити військове містечко для сил спеціальних операцій. Будівництво ведеться на території Гомельської області.

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