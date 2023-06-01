Іранці і сирійці хочуть витіснити американців, щоб захопити підконтрольний курдам схід Сирії.

Іран і Росія змовилися почати кампанію з витіснення американських військ з Сирії, в рамках чого місцевих бойовиків озброюють для нової фази атак проти американців. Про це йдеться в секретних документах Пентагону, що потрапили в розпорядження The Washington Post під час недавнього масштабного витоку, влаштованого Джеком Тейшейрою.

Так, Іран і його союзники зараз створюють і тренують спеціальні загони, які повинні будуть використовувати потужні придорожні бомби для атак на американські конвої. Видання зазначає, що досвід ведення такої квазі-партизанської війни вже є у Ірану, зараз Тегеран хоче почати нову фазу таких атак.

У цій кампанії іранці хочуть використовувати спеціальні" бронебійні " бомби, які зможуть ефективно вражати не тільки вантажівки, а й броньовану військову техніку. Американській розвідці стало відомо про серію випробувань таких пристроїв, які проводилися взимку недалеко від Дамаска.

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Дані розвідки показують, що в лютому союзні американцям курдські повстанці захопили три такі спеціальні бомби на північному сході Сирії.

В іншому документі описуються нові і більш масштабні зусилля Москви, Дамаска і Тегерана по витісненню США з Сирії. Це дозволить сирійському режиму почати кампанію з повернення під свій контроль східних провінцій країни, які зараз контролюють союзні американцям курди.

Зокрема Іран, Росія і Сирія домовилися підготувати кампанію з розпалювання "народного опору" на сході Сирії для подальшого проведення атак проти американців.

"У документах не було вказівок на пряму участь Росії в плануванні бомбардувань. Але документи, що просочилися, вказують на більш активну роль Москви в більш широких антиамериканських зусиллях", – пише видання.

Російсько-іранські відносини - останні новини

На ґрунті протистояння із Заходом Іран і Росія знайшли один в одному ситуативних союзників. Поки Росія допомагає іранцям реалізовувати їхні плани в Сирії, Тегеран постачає Москву дронами-камікадзе та іншим військовим майном для продовження війни проти України. Захід ніяк не може цьому перешкодити, оскільки Іран і РФ можуть торгувати безпосередньо через Каспій.

Нещодавно стало відомо, Росія допомогла іранцям викрити агента британської розвідки, яким виявився цілий міністр іранського уряду. В результаті чиновника стратили в січні цього року.

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