Тепер їм загрожує ув'язнення на строк до 30 років або навіть смертна кара.

На Кубі арештували 17 осіб, які заманювали молодих чоловіків на службу до російської армії, щоб ті воювали проти України.

Як повідомляє Reuters, серед затриманих є й організатор угруповання. Тепер їм загрожує страта.

Полковник МВС Куби Сесар Родрігес не назвав жодного з обвинувачених в участі в угрупуванні. За його словами, що лідер злочинців покладався на двох осіб, які проживають на острові, для вербування кубинців для участі у війні на боці Росії.

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Прокурор Хосе Луїс Рейєс розповів, що причетні до скандалу можуть бути покарані тюремним ув'язненням на строк до 30 років, довічним ув'язненням або смертною карою, залежно від тяжкості та типу злочинів, що варіюються від торгівлі людьми до найманства та ворожих дій проти іноземної держави.

Іноземці у російській армії

Як повідомляв УНІАН, російська армія зазнає великих втрат серед особового складу. На війну проти України РФ вербувала навіть громадян Непалу, які приїхали до країни вчитися.

Нещодавно стало відомо, що РФ почала агітувати громадян Казахстану, щоб набрати солдат на війну проти України. Вони опублікували рекламні оголошення в інтернеті. Військовим обіцяють негайну виплату понад 5000 доларів за вступ до армії, а також щомісячну зарплату у понад 2000 доларів та додаткові пільги.

5 вересня повідомлялось, що у Кубі розкрили мережу з торгівлі людьми, учасники якої примушували громадян країни воювати в Україні на стороні РФ. У МЗС країни наголосили, що Куба "не бере участі у війні проти України" й буде рішуче діяти проти тих, хто бере участь у будь-якій формі торгівлі людьми з метою найманства або вербування для того, щоб громадяни Куби могли підняти зброю проти будь-якої країни.

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