У Кубі наголосили, що рішуче протидіятиме тому, аби її громадяни могли підняти зброю проти будь-якої країни.

У Кубі розкрили мережу з торгівлі людьми, учасники якої примушували громадян країни воювати в Україні на стороні РФ.

"Міністерство внутрішніх справ виявило і веде роботу з нейтралізації та ліквідації мережі торгівлі людьми, що діє з Росії з метою залучення кубинських громадян, які там проживають, і навіть деяких, що проживають на Кубі, до лав збройних сил, які беруть участь у військових операціях в Україні", - повідомило МЗС Куби.

Зазначається, що спроби злочинців були нейтралізовані. Правоохоронці порушили кримінальні справи стосовно причетних до цієї діяльності. За даними МЗС, "вороги Куби поширюють спотворену інформацію, яка має на меті заплямувати імідж країни та представити її як співучасника цих дій, які ми рішуче засуджуємо". У міністерстві наголосили, що Куба "не бере участі у війні проти України" й буде рішуче діяти проти тих, хто бере участь у будь-якій формі торгівлі людьми з метою найманства або вербування для того, щоб громадяни Куби могли підняти зброю проти будь-якої країни.

Відео дня

"Куба має тверду і чітку історичну позицію проти найманства, і вона відіграє активну роль в ООН у відмові від вищезгаданої практики, бувши автором кількох ініціатив, схвалених на цьому форумі", - підсумували у міністерстві закордонних справ Куби.

Мобілізація в Росії

Як нещодавно повідомляв УНІАН, Росія має великі втрати серед особового складу. На війну в Україні Росія вербувала навіть громадян Непалу, які приїхали в РФ вчитися.

Нещодавно стало відомо, що Росія намагається набирати на війну проти України громадян Казахстану. Там почали з'являтись рекламні оголошення в інтернеті. Військовим обіцяють негайну виплату понад 5000 доларів за вступ до армії, а також щомісячну зарплату у понад 2000 доларів та додаткові пільги.

Вас також можуть зацікавити новини: