Зазначається, що наразі ставити на військовий облік ув'язнених заборонено.

Міністерство оборони Російської Федерації запропонувало змінити правила військового обліку. Йдеться про постановку на облік громадян, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

"Міністерство оборони Росії запропонувало внести зміни до правил військового обліку, щоб змусити тих, хто відбуває покарання, ставати на військовий облік у виправних установах", - пише російське пропагандистське видання ТАСС.

На даний момент російське законодавство визначає ув'язнених як таких, що не підлягають військовому обліку. Тепер же для цієї категорії громадян пропонують ввести поняття "спеціального військового обліку".

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"Спеціальний військовий облік здійснюється виправними установами, виправними центрами пенітенціарної системи ... і військовими комісаріатами за місцем знаходження установ пенітенціарної системи відповідно до законодавства Російської Федерації і цим Положенням", - йдеться в документі.

При цьому в проекті поправки зазначено, що "постановка і зняття зі спеціального військового обліку проводяться без явки у військові комісаріати, відповідні списки ув'язнених надаються виправними установами в міру надходження, переведення або звільнення ув'язнених".

"Мобілізація" ув'язнених в Росії - головні новини

Російські в'язні раніше вже використовувалися Москвою у війні проти України. Протягом декількох місяців Росія використовувала ПВК "Вагнер" для посилення своєї присутності на передовій за рахунок ув'язнених — схема, яка спочатку заперечувалася і була секретною, але потім відкрито просувалася померлим главарем "Вагнера" Євгеном Пригожиним. Засуджених кидали на так звані "м'ясні штурми".

Пізніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу перехопив ідею вербування ув'язнених.

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